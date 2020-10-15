Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ulaştepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan K. yönetimindeki 06 FV 0191 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan korkulukları aşıp Akçay deresine uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Tayfun D. itfaiye ve polisle ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

