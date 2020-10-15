YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 15.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu.

Çorum’un İskilip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ulaştepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan K. yönetimindeki 06 FV 0191 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan korkulukları aşıp Akçay deresine uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Tayfun D. itfaiye ve polisle ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında

Çorum Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:44
Öğle
12:31
İkindi
15:36
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Çorum Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Seçil Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Derman Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gece vakti iki grup arasında silahlı çatışma: 3 gözaltı
Gece vakti iki grup arasında silahlı çatışma: 3 gözaltı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
AK Parti’de Gafar güven tazeledi
AK Parti’de Gafar güven tazeledi
Osmancık'ta 83 kiloluk yayın balığı amatör balıkçıyı öldürüyordu
Osmancık'ta 83 kiloluk yayın balığı amatör balıkçıyı öldürüyordu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.