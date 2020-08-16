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Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 16.08.2020 02:46 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 20.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan Samsun’a seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 16 KFJ 40 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Yılmaz araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Emine Yılmaz’ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada Ramazan, Umut ve Emine Yılmaz yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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