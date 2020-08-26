YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 1 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 26.08.2020 16:57 | Son Güncelleme

Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 1 yaralı

Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Osmancık caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.N.’nin yönetimindeki 55 SD 684 plakalı otomobil, Bayat Gediği mevkiinde seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs durağı yerinden sökülürken, kaza sırasında durakta herhangi bir kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici marifeti ile olay yerinden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 1 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
05:55
Öğle
12:47
İkindi
16:30
Akşam
19:29
Yatsı
20:55

Çorum Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Açelya Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Merkez Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.