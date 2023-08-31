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Kontrolden çıkan otomobil muhtarlık binasına çarptı

31.08.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki muhtarlık binasına çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil muhtarlık binasına çarptı

Muhtarlıkta hasar meydana gelirken, otomobil bir sokakta terk edilmiş şekilde bulundu.

Olay, Cemilbey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 EK 679 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan Gülabibey Mahallesi muhtarlık binasına çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çarşı mahalle bekçileri ve polis ekipleri sevk edildi. Çarşı mahalle bekçilerinin dikkati sonucu otomobil Küçük Abdullah 1. Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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