Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 yaralı

Kaza Buharevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.K. yönetimindeki 05 FN 040 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, park halindeki otobüse çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan E.S.K. yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

