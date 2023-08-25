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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki polis otosuna böyle çarptı: 3 yaralı

25.08.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i polis 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki polis otosuna böyle çarptı: 3 yaralı

Otomobilin park halindeki polis aracına çarptığı feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Zile Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Adil Ö. yönetimindeki 19 SL 761 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil park halindeki polis otosuna çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle kaza yapan otomobil ve polis otosuyla birlikte park halindeki 2 araçta daha maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücü Adil Ö., Sinan Ö. ve polis memuru Yakup N. yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan polis memuru Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ekip otosundan çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza güvenlik kamerasında
Öte yandan, ortalığın savaş alanına döndüğü kaza bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce ekip otosunun park ettiği görülüyor. Sonra kontrolden çıkan otomobilin polis otosuna çarptığı an saniye saniye kameralara yansıyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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