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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki ticari araca çarptı: 1 yaralı

11.09.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki ticari araca çarptı: 1 yaralı

Kaza Burdur’un Emek mahallesi Şehit Rıza Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde seyir halinde olan Arif K. (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunun 15 NU 868 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu koltuğunda oturan Tuğba Ç. (19) kafasını cama çarparak yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Tuğba Ç. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuğba Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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