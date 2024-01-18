Kontrolden çıkan otomobil şarampole girip tepeciğe çarparak durabildi

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K., idaresindeki 42 ENK 95 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından karşı şeride geçip şarampole girip tepeciğe çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, olay esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.



