YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kontrolden çıkan otomobil site bahçesinin duvarında asılı kaldı

Kontrolden çıkan otomobil site bahçesinin duvarında asılı kaldı

AYDIN HABERLERİ  | 22.06.2020 15:43 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki motosiklete çarptıktan sonra, bahçede oyun oynayan çocuklara 10 metre mesafede, site bahçesinin duvarında asılı kaldı.Kaza saat 13.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak 4.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki motosiklete çarptıktan sonra, bahçede oyun oynayan çocuklara 10 metre mesafede, site bahçesinin duvarında asılı kaldı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak 4. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Ö. yönetimindeki 09 ADH 170 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Önce park halindeki motosiklete çarpan otomobil daha sonra Kemerköy Sitesi’nin tel örgülerini yıkarak, duvarın üstünde asılı kaldı.
Tel örgülerin arkasında bahçede top oynayan çocuklara 10 metre mesafede asılı kalan otomobilin aşağıya düşmemesi olası bir faciayı önledi. Bahçede top oynayan çocuklar ise kaza nedeniyle büyük bir korku yaşadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Aydın Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Berk Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
İrem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 100 hektarlık makilik alan zarar gördü

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 100 hektarlık makilik alan zarar gördü

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.