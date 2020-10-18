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Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 3 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 18.10.2020 21:39 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Elektrik direğine çarparak durabilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kula’ya bağlı Dereköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düycane Karakaya idaresindeki 45 RA 4669 plakalı otomobil, Uşak’tan Kula istikametine seyir halindeyken yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde savrulan otomobil taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Elektrik direğine çarparak durabilen otomobilde sürücü Düycane Karakaya ile yolcu olarak bulunan Sinan Karakurt (21) ve Mustafa Güçlü(19) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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