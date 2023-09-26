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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

26.09.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Osmancık kara yolu 2. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan A. idaresindeki 19 AR 494 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Furkan A. ve yolcu Muhammed E.A.’yı vatandaşlar kendi imkanları ile sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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