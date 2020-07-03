Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Soğucak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki otomobil Kuşadası istikametine doğru seyir halinde ilerlerken bir anda kontrolden çıkarak takla attı. Tarlaya uçan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü ve araçta yolcu konumundaki arkadaşı M.C. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

