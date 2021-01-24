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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

24.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi 12.

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 34 UG 7866 plakalı Opel marka otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

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