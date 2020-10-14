YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kontrolden çıkan tır refüjde durabildi

Kontrolden çıkan tır refüjde durabildi

MUĞLA HABERLERİ  | 14.10.2020 12:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinden Bodrum’a doğru seyir halinde olan ve kontrolden çıkan tır karşı şeride geçmeden refüjde durabildi.Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolu Ekinambarı Mahalle sınırları içerisinde meydana geldi.

Muğla’nın Milas ilçesinden Bodrum’a doğru seyir halinde olan ve kontrolden çıkan tır karşı şeride geçmeden refüjde durabildi.
Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolu Ekinambarı Mahalle sınırları içerisinde meydana geldi. Milas’tan Bodrum’a doğru ilerleyen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün fren tutmasına rağmen kaymaya başlayan tır ışıklarda refüje çıkarak durabildi. Yoğun trafik akışının olduğu yolda tırın karşı şeride geçmemesiyle büyük bir faciadan dönüldü. Meydana gelen kaza anında her iki şeritteki sürücüler de son anda araçlarını durdurarak zincirleme bir kazanın meydana gelmesini önledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı
Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı
Kayserispor’dan başsağlığı
Kayserispor’dan başsağlığı
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi

Muğla Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:07
Öğle
12:58
İkindi
16:07
Akşam
18:39
Yatsı
19:53

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Akkor Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Avenue Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bulduğu Altın Künyeyi Bir Hafta Uğraşın Ardından Sahibine Ulaştırdı
Bulduğu Altın Künyeyi Bir Hafta Uğraşın Ardından Sahibine Ulaştırdı
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.