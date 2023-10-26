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Kontrolden çıkan tır tarlaya uçtu, sürücü tırı bırakıp kaçtı

26.10.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kontrolden çıkan tır tarlaya uçarak yan yattı. Tırın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kontrolden çıkan tır tarlaya uçtu, sürücü tırı bırakıp kaçtı

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayapa istikametinden merkez istikametine giden 16 BDR 644 plakalı tırın sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kanalizasyon borularına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kereste yüklü tır, yol kenarındaki tarlaya uçarak yan yattı. Şoför, yan yatan tırdan çıkarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır, çekici ile kaldırılırken polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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