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‘Kontrollü sosyal hayat’ denetimleri sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.06.2020 10:41 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 1 Haziran tarihi itibariyle başlayan normalleşme süreci kapsamında tekrardan hizmet veremeye başlayan iş yerlerine ‘kontrollü sosyal hayat’ denetimlerini sürdürüyor.Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 1 Haziran tarihi itibariyle başlayan normalleşme süreci kapsamında tekrardan hizmet veremeye başlayan iş yerlerine ‘kontrollü sosyal hayat’ denetimlerini sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Haziran ayı başı itibari ile başlayan normalleşme sürecine uyum tüm Türkiye’de olduğu gibi Haliliye’de de devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler salgına karşı tedbirleri elden bırakmıyor.
Zabıta ekipleri, uzun bir süre kapalı kalan ve aybaşı itibariyle tekrardan hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranları denetledi. İş yeri sahiplerini salgın nedeniyle belirlenen kurallara uymaları yönünde uyardı.
Öte yandan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pandemi sürecinin başından itibaren ilçe genelinde iş yeri, semt pazarı ve diğer esnaf grupları olmak üzere 14 bin 437 denetim gerçekleştirirken, zabıta ekiplerinin semt pazarlarında ateş ölçme ve dezenfekte dağıtıma yanı sıra günlük 4 bin maske dağıtımı gerçekleştirdi. Müdürlük uygulamaların normalleşme sürecinde de devam ettiğini bildirdi.

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Öğle
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İkindi
16:19
Akşam
19:49
Yatsı
21:25

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Akkuzu Eczanesi
Merkez
M.Akif Ersoy Eczanesi
Merkez
Sade Eczanesi
Merkez
Şebnem Eczanesi
Merkez
Yeşilkaya Eczanesi
Merkez
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Savaş Eczanesi
Birecik
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