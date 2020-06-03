YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kontrollü sosyal hayata uymayanlara ceza yağdı

Kontrollü sosyal hayata uymayanlara ceza yağdı

MANİSA HABERLERİ  | 03.06.2020 17:47 | Son Güncelleme

Manisa genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında ’Kontrollü Sosyal Hayat’a geçişle birlikte yeniden açılan işletmelerde denetimler devam ediyor.

Manisa genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında ’Kontrollü Sosyal Hayat’a geçişle birlikte yeniden açılan işletmelerde denetimler devam ediyor. Yapılan 5 bin 390 denetimde 124 şahıs ve işletmeye 89 bin 978 TL cezai işlem uygulanırken, maske takmadıkları için de 77 kişiye 43 bin 974 TL cezai işlem uygulandı.
Berber, kuaför, güzellik merkezleri, AVM’ler, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, marketlerde; sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kuralları başta olmak üzere alınması geren tedbirlere ilişkin 1 ve 2 Haziran tarihlerinde yapılan 5 bin 390 denetimde ihlali tespit edilen 124 şahıs ve işletmeye toplam 89 bin 978 TL cezai işlem uygulandı.

Maske takmayanlara ceza
‘Kontrollü Sosyal Hayat’ ile birlikte sosyal mesafe ve maske kullanımının öneminin artması sebebiyle iş yerleri, toplu ulaşım araçları ve maske kullanmanın zorunlu olduğu alanlarda da maske denetimleri arttırıldı. Yapılan denetimlerde maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda maskesiz gezen vatandaşlar ile maskesiz müşteri kabul eden işletmelere cezai işlem uygulandı.
Bu kapsamda Manisa genelinde yapılan 1943 denetimde, maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği tespit edilen 77 şahıs ve işletmeye toplam 43 bin 974 TL cezai işlem uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

Didim çiçek açıyor

Didim çiçek açıyor

Manisa Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:40
Öğle
13:13
İkindi
17:08
Akşam
20:37
Yatsı
22:17

Manisa Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Emine Betül Eczanesi
Merkez
Mercül Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Efe Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Aşırı sıcaklar kayısıları 10 gün önce olgunlaştırdı

Aşırı sıcaklar kayısıları 10 gün önce olgunlaştırdı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.