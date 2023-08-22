’Kontrollü yıkımda’ panik anları

’Kontrollü yıkım’ esnasında bina çevresinde bulunan ve tüm uyarılara rağmen uzaklaşmayan vatandaşlar, toz bulutu içerisinde kalmamak için sağa sola kaçıştı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından Kocasinan ilçesinde bulunan Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki 10 katlı bina ağır hasar görmüş; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından binanın yıkılmasına karar verilmişti. Tahliyelerin tamamlanmasının ardından binanın yıkımı güvenlik önlemi altında gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollü yıkımı tüm uyarılara rağmen yakından izleyen vatandaşlar, binanın çökmesiyle büyük panik yaşayarak sağa sola kaçıştı. O anlar kameralara yansıdı.

