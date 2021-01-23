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Kontrolünü kaybeden araç apartman bahçesine uçtu

23.01.2021 00:38 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta kontrolü kaybolan araç, bir apartmanın bahçesine düştü.

Uşak’ta kontrolü kaybolan araç, bir apartmanın bahçesine düştü. Yaklaşık 10 metre düşen araçtan sürücü yaralı olarak kurtulurken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesine bağlı 8.Ray Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 43 ZE 252 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Feyzullah Arslan (22), 8.Ray sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yoldan çıkıp yaklaşık 10 metre aşağıdaki bir apartmanın bahçesine düştü. Çıkan gürültüyle panik halinde bahçeye inen apartman sakinleri önce şaşırdı sonrasında da 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Ambulans ve Polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Arslan, sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca Arslan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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