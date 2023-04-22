YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kontrolünü kaybeden otomobil takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

Kontrolünü kaybeden otomobil takla attı: 1’i ağır 3 yaralı

22.04.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi istikameti TRT Köprüsü kavşağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman kesişiminde bulunan TRT Köprüsü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Refüje çarparak duran otomobilde 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıDiyarbakır’da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adana’da kuvvetli yağış ve dolu sele neden olduAdana’da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu
Ağrı'da oğlunun bıçakladığı kadın öldüAğrı'da oğlunun bıçakladığı kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Nisan Cumartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:28
Öğle
12:23
İkindi
16:06
Akşam
19:07
Yatsı
20:30

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Cumartesi

Emir eczanesi
Hazro
Çüngüs eczanesi
Cungus
Lice eczanesi
Lice
Meya eczanesi
Silvan
Pasur eczanesi
Yenisehir
Arastirma eczanesi
Kayapinar
Büşra eczanesi
Kocakoy
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.