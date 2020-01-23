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Konuksever yenileniyor

ANTALYA HABERLERİ  | 23.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, 20 bini aşkın nüfusuyla Konuksever mahallesinde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı.

Konuksever yenileniyor

Muratpaşa Belediyesi, 20 bini aşkın nüfusuyla Konuksever mahallesinde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı. Şubat sonunda tamamlanması planlanan çalışmalarla Konuksever’in tüm cadde ve sokaklarında yenilenmiş olacak.
Antalya’nın alışveriş merkezleri, prestij caddeleri, hastaneler ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla kent hayatının merkezi Muratpaşa’da, Ümit Uysal başkanlığındaki belediye, ilçenin 520 kilometreye uzanan cadde ve sokak ağını yenileme çalışmalarına devam ediyor. Başta doğalgaz olmak üzere diğer altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklara mahalle mahalle girerek sil baştan asfaltlayan Muratpaşa Belediyesi, Konuksever Mahallesi’nde çalışmalara başladı.
Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarla 18 bin 200 metre uzunluğunda cadde ve sokak ağı bulunan mahallede, 9 bin 88 ton asfalt kullanılarak 5 bin 600 metre uzunluğunda alanın yenilemesi gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi Konuksever’de şimdi Şubat ayı sonunda tamamlanması hedeflenen çalışmayla mahallenin tüm cadde ve sokaklarını yenileyecek. 12 bin 599 metre uzunluğundaki cadde ve sokağı kapsayan çalışma kapsamında 21 bin 883 ton asfalt kullanılacak.

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