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Konuksever’de 12 bin 599 metre uzunluğundaki cadde ve sokakların asfaltı yenileniyor

ANTALYA HABERLERİ  | 27.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin 20 bine yaklaşan nüfusa sahip Konuksever Mahallesi’nde cadde ve sokak yenileme çalışmaları 820’nci Sokak ve bağlantı yollarında devam ediyor.Korona virüs salgınının kontrollü sosyal hayat dönemiyle Muratpaşa Belediyesi’nin Konuksever Mahallesi’nde yeniden başladığı cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor.

Konuksever’de 12 bin 599 metre uzunluğundaki cadde ve sokakların asfaltı yenileniyor

Muratpaşa Belediyesi’nin 20 bine yaklaşan nüfusa sahip Konuksever Mahallesi’nde cadde ve sokak yenileme çalışmaları 820’nci Sokak ve bağlantı yollarında devam ediyor.
Korona virüs salgınının kontrollü sosyal hayat dönemiyle Muratpaşa Belediyesi’nin Konuksever Mahallesi’nde yeniden başladığı cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor. Silindirler, kamyonlar, asfalt kazıma makineleriyle Fen İşleri Müdürlüğü mahalleyi adeta bir şantiyeye çevirirken, sokaklar önce eski asfalttan tamamen arındırılıyor ve ardından sıcak asfaltla kaplanıyor.
Çalışmalar bu hafta 820 sokak ve bağlantı yollarında yoğunlaştı. Yaklaşık 18 bin 200 metre uzunluğunda yol ağı bulunan mahallede, geçmiş yıllarda 9 bin 88 ton asfalt kullanılarak 5 bin 600 metre uzunluğundaki cadde ve sokağın yenilemesini gerçekleştirildi. Salgın dolayısıyla kesintiye uğrayan ikinci etap çalışmalarında Muratpaşa Belediyesi, 12 bin 599 metre uzunluğundaki cadde ve sokağı yenileyerek mahallenin tamamında yenileme çalışmalarını bitirmeyi hedefliyor.

Konuksever’de 12 bin 599 metre uzunluğundaki cadde ve sokakların asfaltı yenileniyor

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