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Konuralp’e şık ve tarihi muhtarlık binası

10.02.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Konuralp’e şık ve tarihi muhtarlık binası

Düzce Belediyesi, vatandaşların daha iyi ve daha sağlıklı hizmet alabilmesi adına Konuralp Çiftepınarlar ve Terzialiler mahallelerinde muhtarlık binası yapımını tamamladı.Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konuralp Çiftepınarlar ve Terzialiler mahalleleri için muhtarlık binası yaptı.

Düzce Belediyesi, vatandaşların daha iyi ve daha sağlıklı hizmet alabilmesi adına Konuralp Çiftepınarlar ve Terzialiler mahallelerinde muhtarlık binası yapımını tamamladı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konuralp Çiftepınarlar ve Terzialiler mahalleleri için muhtarlık binası yaptı. Konuralp’in tarihi dokusuna zarar vermeyecek şekilde ahşap ağırlıklı olarak inşa edilen muhtarlık binaları yan yana vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ağırlıklı olarak ahşap malzemelerle yapılan binanın son görüntüsü Konuralplilerin ilgi odağı olurken bölgenin tarihi kimliği de korundu.

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