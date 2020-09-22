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Konuralp’in taşı toprağı tarih

DÜZCE HABERLERİ  | 22.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi’nin büyük desteği ile devam eden Konuralp Antik Kent kazıları kapsamında Müze Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve belediye iş birliği ile Arkeopark inşa edilmesi kararlaştırıldı.Batı Karadeniz’in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konuralp, o günlerdeki adıyla Prusias Ad Hypium Antik Kenti tarih dolu bir mekana daha ev sahipliği yapacak.

Konuralp’in taşı toprağı tarih

Düzce Belediyesi’nin büyük desteği ile devam eden Konuralp Antik Kent kazıları kapsamında Müze Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve belediye iş birliği ile Arkeopark inşa edilmesi kararlaştırıldı.
Batı Karadeniz’in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konuralp, o günlerdeki adıyla Prusias Ad Hypium Antik Kenti tarih dolu bir mekana daha ev sahipliği yapacak. Antik tiyatroda devam eden kazılar ve bölgeden çıkarılan tarihi kalıntıların sergilenmesi amacıyla bir çalışma yapan Düzce Belediyesi ve Müze Müdürlüğü Konuralp’te bulunan ve Kızılay arazisi olarak bilinen alanda tarihi kalıntıların sergilenmesi için bir Arkeopark yapılması kararı aldı.
2013 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Konuralp Müzesi başkanlığında, Düzce Üniversitesi’nin bilimsel koordinatörlüğünde Düzce Belediyesi ve Türk Tarih Kurumu’nun büyük desteği ile devam eden kazılarda ortaya çıkan mimarı eserler ile Konuralp’in farklı noktalarından çıkarılan mimari parçalar bir araya getirilerek sergilenecek. Kızılay arazisi olarak bilinen ve erken dönemlere ait duvar kalıntısı da barındıran alanda yapılacak çalışma ile vatandaşlar Konuralp’in her noktasında bölgenin tarihi zenginliklerini görme fırsatı bulacak.
Düzce Belediyesi tarafından yürütülecek Arkeopark çalışması bölgeden çıkarılan tarihi eserlerin bir araya toplandığı, açık hava müzesi mantığında yerel halkın ve kente gelen turistlerin beğenisine sunulacak.

Konuralp’in taşı toprağı tarih

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