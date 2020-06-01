Konut kredisi kampanyası, sektörde bayram havası oluşturdu

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası, salgın nedeniyle durgunluk yaşanan gayrimenkul sektöründe bayram havasına neden oldu.

Destek paketinin salgının neden olduğu durgunluğa karşı panzehir etkisi oluşturacağını belirten sektör temsilcileri, bu sayede yeni yatırımların da başlayacağını bildirdi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı.

Buna göre, 15 yıla kadar vadelerde, birinci el/sıfır konutlar için aylık yüzde 0,64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Destek paketinin salgının neden olduğu durgunluğa karşı panzehir etkisi oluşturacağını belirten sektör temsilcileri, bu sayede yeni yatırımların da başlayacağını bildirdi.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, destek paketinin, ikinci çeyrekte sıkıntılı sürece giren sektör için çok önemli olduğunu söyledi.