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Konut satışları son 10 yılın rekorunu kırdı

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde konut sektörü olumsuz etkilenirken, faizlerin düşmesiyle son 10 yılın satış rekoru da kırıldı.Pandemi döneminde inşaatların durmasıyla birlikte, sektörden para kazanan yaklaşık 640 bin kişi zor günler geçirdi.

Konut satışları son 10 yılın rekorunu kırdı

Pandemi sürecinde konut sektörü olumsuz etkilenirken, faizlerin düşmesiyle son 10 yılın satış rekoru da kırıldı.
Pandemi döneminde inşaatların durmasıyla birlikte, sektörden para kazanan yaklaşık 640 bin kişi zor günler geçirdi. Ancak konut faizlerinin düşmesiyle konut satışları hızlanırken stoklar hızlıca tükendi. Konut satışlarına olan ilgi son 10 yılın rekorunu da kırdırdı. Pandeminin dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok sektörü olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu üyesi Osman Dağ, “Dünya ülkeleri bir yandan salgınla mücadele ederken diğer, bir yandan da bozulan ekonomilerini eski düzenlerine döndürebilmek için çaba sarf ediyor. Avrupa inşaat sektörünün pandemiden etkilenme sürecinde açıklanan verilere göre, salgın sonrası inşaat sektörü Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya’da çöktü. Her şey kolay düzelecek gibi görünmese de teknolojinin inşaat sektöründeki yerinin genişlemesiyle büyük oranda düzelmeyi umut ediyoruz. Özellikle pandemi sonrası birçok alanda dijital dönüşüm bekleniyor” dedi.
Teknolojinin inşaat sektöründeki gelişimin büyük etkilerinden söz eden Osman Dağ, “Teknolojiyi en iyi kullanan şirketlerden biriyiz. Bilişim tabanlı üretime dayalı Endüstri 4.0 pandemi neticesinde artık hayatlarımızın bir parçası haline gelmiş durumdadır” diye konuştu.
Konut kredilerinin düşmesinin stokları tükenme noktasına getirdiğini söyleyen Osman Dağ, “Bu sebeple gelecek yıl yeni projelerin daha hızlı satılacağı, özellikle yurtdışı talebin daha canlı olacağını düşünüyorum. Bu da İnşaat sektörünün yeniden canlanması ve işsizlik sorununun büyük oranda çözüleceğinin teminatıdır. Biz firma olarak son 10 yılın satış rekorunu kırdığımızı söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Konut satışları son 10 yılın rekorunu kırdı

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