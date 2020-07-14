Konut satışlarındaki rekorlar gelecek aylarda da sürecek

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Konut satışlarında tüm zamanların en yüksek haziran rakamının görüldüğünü belirten sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısında satışlardaki ivmenin süreceği ve yeni rekorlar kırılacağı görüşünde birleşiyor.

TÜİK Konut Satış İstatistiklerinden derlenen bilgiye göre, haziranda konut satışları yıllık bazda yüzde 209,7 artarak 190 bin 12'ye, ipotekli konut satışları da yüzde 1286,9 yükselerek 101 bin 504'e ulaştı ve tüm zamanların en yüksek verileri olarak kayıtlara geçti.

Kamu bankalarının düşük oranlı destek kredisi başta olmak üzere normalleşme adımları ile sektörel kampanyalar konut satışlarında söz konusu rekorların görülmesini sağladı. Geçen ay hem en yüksek haziran satış rakamı hem de tüm zamanların en yüksek ipotekli satış rekoru görüldü.

Daha önce aylık bazda en yüksek haziran satış adedi 2018'de 119 bin adet olarak görülmüştü. Tüm zamanların ipotekli satış rekoru ise Eylül 2019'da 57 bin 219 adetle zirve yapmıştı.

Sektör temsilcileri, haziranda gerçekleşen yüksek satış rakamlarının yılın ikinci yarısınında da süreceği ve yeni rekorlar kırılacağı görüşünde.