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Konut yangını söndürüldü

18.08.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen konut yangını söndürüldü.

Konut yangını söndürüldü

Konuttan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan söndürdü.

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Altinozu
Tahsin eczanesi
Antakya-defne
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Antakya-defne
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