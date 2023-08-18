Konut yangını söndürüldü

Konuttan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan söndürdü.
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