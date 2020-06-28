Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da YKS heyecanı

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara sırayla alındı.

Sınava giriş belgeleri ve kimlikleriyle sıra bekleyen öğrencilerin "sosyal mesafe" kuralına riayet ettikleri görüldü.

Öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Çocuklarını sınava getiren veliler de okulların bahçelerine alınmadığı için çevrede bekledi.

Öte yandan, tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentteki araç trafiğinin azaldığı görüldü.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Veliler ise öğrencilerin sınava gireceği okulların önüne gelerek onları uğurladı ve başarıları için dua etti.

- Aksaray