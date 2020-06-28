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Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da YKS heyecanı

KONYA HABERLERİ  | 28.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da YKS heyecanı

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara sırayla alındı.

Sınava giriş belgeleri ve kimlikleriyle sıra bekleyen öğrencilerin "sosyal mesafe" kuralına riayet ettikleri görüldü.

Öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Çocuklarını sınava getiren veliler de okulların bahçelerine alınmadığı için çevrede bekledi.

Öte yandan, tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentteki araç trafiğinin azaldığı görüldü.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Veliler ise öğrencilerin sınava gireceği okulların önüne gelerek onları uğurladı ve başarıları için dua etti.

- Aksaray

Aksaray'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde 38 bina ve 645 salonda 10 bin 605 öğrenci, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Veliler öğrencilerin sınava gireceği okulların önüne gelerek onları uğurladı ve başarıları için dua etti.

- Karaman

Karaman'da sınav merkezlerinde öğrenciler, ateşi ölçülerek okul bahçesine alındı. Öğrenci yakınlarının okul bahçelerine girişlerine izin verilmedi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi kampüsü içerisine alınan öğrenciler, sınavın yapılacağı dersliklere otobüslerle götürüldü.

Okul önlerinde bekleyen öğrenci yakınları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda polis tarafından sık sık uyarıldı.

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