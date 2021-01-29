Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Konya'da kısıtlama öncesi kent merkezinde marketlerde kısa süreli de olsa yoğunluk yaşandı. Saat 21.00'den itibaren kentin önemli noktaları sessizliğe büründü. Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nın yanı sıra Kule ve Nalçacı Caddesi'ndeki hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Polis ekipleri, il genelinde denetim ve uygulamalara başladı.

- Afyonkarahisar

Kentin işlek noktalardan Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere cadde ile sokaklarda kısıtlamayla insan ve araç yoğunluğu oldukça azaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.

- Karaman

Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri, kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı. Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. Ekipler, kentin çeşitli noktalarında uygulama yapıyor.

- Aksaray

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği azaldı. Güvenlik güçleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddelerinde uygulama yaptı.

