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Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi

KONYA HABERLERİ  | 21.11.2020 14:28 | Son Güncelleme

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan son tedbirler, Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, hafta sonu uygulamalarına başlandı.

Konya kent merkezinde saat 10.00 itibarıyla insan ve araç hareketliliği kısmen de olsa arttı. "Gel al" ve paket servisi yapan lokantalarda hareketlilik görüldü.

Yeni kısıtlamaların ardından, kentte yoğunluk yaşanan Mevlana Meydanı, Zafer, Mesaj Caddesi ve Kule civarının sakin olduğu gözlendi.

- Afyonkarahisar

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler Afyonkarahisar'da hayata geçirildi.

Kent merkezindeki Ambaryolu, Kurtuluş ile Bankalar caddeleri ve Zafer Meydanı'nda saat 10.00 itibarıyla insan ve araç hareketliliği de arttı.

Lokantaların masa ve sandalyelerini kapattığı, sadece paket servisi yaptığı görüldü.

Ekipler, kentte faaliyet gösteren alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerini kontrol etti.

- Karaman

Karaman kent merkezindeki İsmet Paşa, 1. İstasyon, 2 İstasyon, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Parkı'nda saat 10.00 itibarıyla insan ve araç hareketliliği arttı.

Lokantaların masa ve sandalyelerini topladığı, sadece paket servisi yaptığı görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

- Aksaray

Aksaray'da da yeni tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10.00'da açıldı. Vatandaşların market, manav ve fırınlarda alışveriş yaptığı gözlendi.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

Düne göre hareketliliğin azaldığı kentte, kurallara uyulduğu görüldü.

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