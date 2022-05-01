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Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da "1 Mayıs" kutlandı

01.05.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da "1 Mayıs" kutlandı

KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konya'da kutlamalar kapsamında Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu üyeleri, Alaaddin Tepesi çevresini yürüyerek başlangıç noktasına geldi.

Kontrol noktalarından miting alanına alınan katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

- Aksaray

Aksaray'da ise sendika, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve işçiler, "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı" sloganı atarak 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hak-İş Aksaray İl Başkanı Yasin Emekli, grup adına bildiri okudu.

- Karaman

Karaman'da da kutlamalar kapsamında, tren garı önünde toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, 1. İstasyon Caddesi'nden Aktekke Kent Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Kutlama alanına giren grup üyeleri burada basın bildirisinin ardından müzik eşliğinde halay çekti.

Kalabalık daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda, sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri bir araya geldi.

Hak-İş İl Başkanı İbrahim Gürbüz, okuduğu basın bildirisinde, Türkiye'nin bütün emekçileriyle, yaşlılarıyla, engellileriyle, işsizleri ve yoksullarıyla bugün yine 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Aksaray Karaman Afyonkarahisar

Aksaray Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:46
İkindi
16:33
Akşam
19:42
Yatsı
21:08
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

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