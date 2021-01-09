Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki cadde ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve yollar boş kaldı.

Konya'da kentin en işlek yerlerinden Kule ve Nalçacı caddeleri, Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürürken, vatandaşların zaruri ihtiyaçları dışında dışarıya çıkmadıkları gözlemlendi.

- Aksaray

Aksaray'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyor.

Kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Karaman

Karaman'da ise işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri sessizliğe büründü.