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Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

09.01.2021 12:46 | Son Güncelleme:
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Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki cadde ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve yollar boş kaldı.

Konya'da kentin en işlek yerlerinden Kule ve Nalçacı caddeleri, Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürürken, vatandaşların zaruri ihtiyaçları dışında dışarıya çıkmadıkları gözlemlendi.

- Aksaray

Aksaray'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyor.

Kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Karaman

Karaman'da ise işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri belli noktalarda uygulama yaparken, vatandaşların ihtiyaçlarını alabilmeleri için yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmelerine izin veriliyor.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da dün akşam başlayan kısıtlama nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi boş kalırken, vatandaşların büyük bölümünün kısıtlamaya uydukları gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki uygulama noktasında kontrollere devam ediyor.

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