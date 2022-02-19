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Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

19.02.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Konya-Antalya kara yolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırarak sürdürüyor.

Konya-Antalya kara yolunda bölge trafik ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çekici araçların geçişine izin vermiyor.

Marangozlar Kavşağı'nda ekipler, Antalya yönüne gidecek araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Karayolları ekiplerinin yolun açık kalması için çalışması sürüyor.

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