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Konya-Antalya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

12.01.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı nedeniyle yolun Seydişehir-Antalya kesimi çekici türü araçlara kapatıldı

Konya-Antalya kara yolunda ulaşım, kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, kırsal mahallelerde ise 60 santimetreye ulaştı.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde de kar yağışı etkisini arttırdı.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı Alacabel'de ulaşım güçlükle sağlanırken, Seydişehir'den Antalya yönüne gidecek çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri bir yandan karla kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçların kurtarılmasına da yardımcı oluyor.

Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

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