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Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

10.03.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde akşam başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Konya-Seydişehir kara yolunda otobüs ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu ise trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, Konya-Isparta kara yolu da çekici türü araçların her iki yönde geçişine izin verilmiyor. Otobüs ve tırlar yakındaki dinlenme tesisine yönlendiriliyor.

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