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Konya-Antalya karayolunda sessizlik hakim

ANTALYA HABERLERİ  | 26.05.2020 15:57 | Son Güncelleme

İç Anadolu Bölgesini Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya karayolu en sakin günlerini yaşıyor.Korona virüs salgını ile mücadele için Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması tatilcilerin önemli güzergahlarından Konya - Antalya yolunda sessizliğe neden oldu.

İç Anadolu Bölgesini Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya karayolu en sakin günlerini yaşıyor.
Korona virüs salgını ile mücadele için Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması tatilcilerin önemli güzergahlarından Konya - Antalya yolunda sessizliğe neden oldu. Önceki yıllarda tatil dönemlerinde ve yaz aylarında saatte yaklaşık 4 bin aracın geçtiği, uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda bu yıl salgın nedeniyle sessizlik hakim. Sadece yük taşıyan izinli tır ve kamyon sürücülerinin yanı sıra bazı özel araçlar dışında yolda kimse bulunmuyor.
Öte yandan, karayolunun önemli noktalarından Seydişehir ilçesindeki uygulama alanında güvenlik güçleri araç trafiği olmasa da kontrollerini sürdürüyor

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