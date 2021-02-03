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Konya Büyükşehir, “Anatoya” markası ile istihdama katkı sağlıyor

03.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi ile Uluslararası Karakulak Pelüş Oyuncak Atölyesi’nde yürütülen çalışmalar istihdama katkı sağlıyor.KOMEK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren oyuncak atölyelerinde üretilen oyuncaklar “Anatoya” markasıyla dünyaya açılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi ile Uluslararası Karakulak Pelüş Oyuncak Atölyesi’nde yürütülen çalışmalar istihdama katkı sağlıyor.
KOMEK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren oyuncak atölyelerinde üretilen oyuncaklar “Anatoya” markasıyla dünyaya açılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK Ahşap Oyuncak Eğitim ve Tasarım Atölyesi ile Uluslararası Karakulak Pelüş Oyuncak Atölyesini ziyaret ederek iki atölyede devam eden çalışmaları inceledi. Özellikle Anatoya markasıyla üretilen oyuncakları markalaştırdıklarını ifade eden Başkan Altay, “Bu markayla hanımlarımızın, sığınmacı mültecilerin ürettiği ürünlerin satışını internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
2019’da KOP SOGEP projesi kapsamında kurulan atölyede masif ağaç ve doğal boyama teknikleriyle üretim yapılıyor. Eğitim materyalleri, zeka oyunları, geleneksel, kinetik ve robotik oyuncakların tasarlandığı atölyede üretime yap-boz serisiyle başlandı. Çocuklar ve engellilere yönelik gelişim atölyeleri, etkinlik ve müze çalışmaları, festival ve yarışmalar planlandı. Bu kapsamda kursiyerlere; ahşap teknolojisi, robotik kodlama alanında kurslar düzenleniyor.
KOMEK Karakulak Kurs Merkezinde; Birleşmiş Milletler işbirliğinde mülteci-göçmen ve yerel halkla birlikte uyum sürecini destekleyici çalışmalar yürütülen atölyede, 21 Ocak 2021 tarihinde üç grup ve 54 kişilik hedef kitleyle eğitimlere başlandı. Doğal, yerli, tamir edilebilir oyuncak üretimi ve istihdama katkı hedefleriyle sürdürülebilir projelerden kapsayan atölyede; Konya giyim kuşamını yansıtan bebekler, tematik aksesuarlar, yerli ve geleneksel figürler, hayvan figürleri, kukla tipi oyuncaklar ve fasulye torbalar üretiliyor. Artık malzemeler değerlendirilerek hazırlanan dolgu oyuncaklar, aynı zamanda dramatik etkinliklerde kullanılabiliyor. Amigurumi oyuncaklar, öğretici şemalarla bezenmiş oyun halıları, satranç halısı ve taşları gibi çocukların gelişimlerine ve ihtiyaçlarına uygun tasarımlarla üretime geçildi. Oyuncakların bir bölümü örgü tekniği ile bir bölümü kumaştan dikilerek üretiliyor. Örgü tekniği ile üretilen oyuncaklar; tüylenmeyen, doğal iplerden sık iğne tekniği ile çalışılıyor. Oyuncaklar; pelüş, polar, pazen ve pamuklu kumaşlardan üretilirken, elyaf veya dokunsal özellikte bakteri üretmeyen dolgu malzemesi kullanılıyor.

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