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Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'a ilk konteynerleri yerleştirmeye başladı

22.02.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen illerden Hatay'da iki farklı bölgede kuracağı konteyner kentlerin birinci etabında konteynerleri yerleştirmeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'a ilk konteynerleri yerleştirmeye başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'da Konya'daki odalar ve ilçe belediyeleriyle kuracakları konteyner kentin birinci etabının altyapısının tamamlandığını, ilk konteynerleriniı belirtti.

Altay, Konya olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için Hatay'da tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak, "Konya Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerimizle yapacağımız konteyner kentlerin 487 konteynerden oluşan birinci etabında altyapı çalışmalarını tamamlayarak ilk konteynerleri yerleştirmeye başladık." ifadesini kullandı.

Konya olarak kardeş şehir Hatay'da ikinci etap konteyner kent için de çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"KOSKİ ekiplerimiz altyapı ve kanalizasyon çalışmalarında önemli bir mesafe kat etti. İkinci etabı da en kısa sürede tamamlayarak iki farklı bölgede kuracağımız toplam 1000 konteynerle depremzede kardeşlerimizin barınma sorununa katkı sağlayacağız inşallah. Belediyelerimiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimizle Konya olarak afetin ilk gününden beri yaraları sarmak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Rabbim bir daha böyle afetlerle milletimizi sınamasın. Tekrar geçmiş olsun."

Altay, belediye olarak deprem bölgesinde altyapı, lojistik, su çalışmaları, mobil mutfaklar, haberleşme ve enerji sağlama gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak adına yürütülen çalışmalarda da önemli bir aşamaya gelindiğine dikkati çekti.

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Hatay Konya Konya Büyükşehir Belediyesi konteyner

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