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Konya Büyükşehir Belediyesi ilçelere çalışma ofisleri kuracak

KONYA HABERLERİ  | 11.09.2020 17:23 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki vatandaşların taleplerine yerinde çözüm bulmak, erişimi kolaylaştırmak ve yatırım koordinasyonunun yerinde, daha hızlı yapılması amacıyla Akşehir, Beyşehir, Ereğli ve Seydişehir’de Başkanlık Çalışma Ofisleri kuracak.Konya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yaşayan vatandaşların taleplerine yerinde çözüm bulmak ve yatırım koordinasyonunun yerinde, daha hızlı yapılması amacıyla ilçelere Başkanlık Çalışma Ofisleri kuruyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ilçelere çalışma ofisleri kuracak

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki vatandaşların taleplerine yerinde çözüm bulmak, erişimi kolaylaştırmak ve yatırım koordinasyonunun yerinde, daha hızlı yapılması amacıyla Akşehir, Beyşehir, Ereğli ve Seydişehir’de Başkanlık Çalışma Ofisleri kuracak.
Konya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yaşayan vatandaşların taleplerine yerinde çözüm bulmak ve yatırım koordinasyonunun yerinde, daha hızlı yapılması amacıyla ilçelere Başkanlık Çalışma Ofisleri kuruyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir, Beyşehir, Ereğli ve Seydişehir’de Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Çalışma Ofisi açma çalışmalarına başladıklarını belirterek, ilçelere hayırlı olması temennisinde bulundu. İlçelerde daha güçlü iletişim ağı kurmak amacıyla Başkanlık Çalışma Ofislerinin hizmet vereceğini ifade eden Başkan Altay, ofis açmaya ilk olarak Beyşehir ve Seydişehir’den başlayacaklarını vurguladı. Başkan Altay, ofislerin hayırlı çalışmalara vesile olmasını diledi. Nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlanan Başkanlık Çalışma Ofisleri özellikle ilçeye inerek işlemlerini yapan ve Konya şehir merkezinde yer alan Büyükşehir Belediyesi binalarına erişim zorluğu çeken vatandaşlar için önemli bir erişim mekanı olacak. İlk etapta ilçe yoğunluklarına göre belirli günlerde çalışması planlanan çalışma ofisleri ihtiyaca göre mesai planlaması yapacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi ilçelere çalışma ofisleri kuracak

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