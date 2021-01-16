Konya Büyükşehir Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede görev başında

Konya Büyükşehir Belediyesi, büyük bir özlemle beklenen kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için 31 ilçede bin 586 personel ve 296 araçla 24 saat görev yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kurak geçen mevsimin ardından Konya’nın ilçelerinde ve şehir merkezinde zaman zaman etkili olan kar yağışının günlük hayatı etkilememesi için nöbetçi ekipleriyle 24 saat çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurak geçen mevsimin ardından kar yağışını büyük sevinçle karşıladıklarını ve rahmet sebebiyle Allah’a şükrettiklerini söyledi. Konya’nın birçok ilçesinde yağan karın ara ara şehir merkezinde de etkili olduğunu kaydeden Başkan Altay, yağışın ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkilememesi için gereken tedbirlerin alındığını kaydetti.

“Merkez ilçe belediyelerimizle koordineli çalışıyoruz"

Konya şehir merkezi ve 28 ilçedeki sorumluluk alanlarında nöbetçi ekiplerin 24 saat esasıyla çalıştığını kaydeden Başkan Altay, şehir merkezinde 25 farklı noktada Acil Müdahale Ekipleri’nin buzlanmaya karşı görev yaptığını ifade etti. Başkan Altay, “Merkezde; Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyelerimiz ile koordineli olarak çalışmalar yapıyoruz. Merkezin dışındaki 28 ilçemize hizmet veren 6 bölge şefliğimizde personelimiz ve ekipmanlarımız ile de yine vatandaşımızın hizmetindeyiz. 5 bin ton tuz, 750 ton buz çözücü ve önleyici solüsyonumuzu depolarımızda hazır bulunduruyoruz. Merkez ve ilçelerimizde 1. 586 personelimiz ve 296 aracımızla kış boyunca Konyalı hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız” dedi.

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanmaya karşı vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Büyükşehir Belediyesi’nin Acil Çağrı Merkezi’ne 444 55 42 nolu numaradan ulaşmalarını isteyen Başkan Altay, “Kış şartlarının yaşandığı şu günlerde sürücülerimizin trafikte rahat ilerleyebilmeleri adına araçlarına mutlaka kar lastiği takmaları ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını rica ediyoruz. Rabbim bereketini artırsın inşallah. Bizler de tedbirimizi alarak hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

