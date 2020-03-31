YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarını 2019 rakamlarına çekti

Konya Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarını 2019 rakamlarına çekti

KONYA HABERLERİ  | 31.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması amacıyla su fiyatlarını 2019 rakamlarına geri çektiklerini, işyeri kapandığı için işsiz kalanlara da 2 ay evde suyun ücretsiz verileceğini açıkladı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarını 2019 yılı rakamlarına geri çektiklerini açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarını 2019 rakamlarına çekti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması amacıyla su fiyatlarını 2019 rakamlarına geri çektiklerini, işyeri kapandığı için işsiz kalanlara da 2 ay evde suyun ücretsiz verileceğini açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarını 2019 yılı rakamlarına geri çektiklerini açıkladı. Bütün dünyanın Korona virüs ile mücadele ettiğini belirten Başkan Altay, dünyanın süper güçlerinin bile ölümcül salgına karşı çaresiz kaldığını, insanlığın büyük bir imtihandan geçtiğini ifade etti. Türkiye’nin aldığı önlemler ve kriz yönetimi ile dünyaya örnek olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Şimdi bize düşen devletimize güvenmek, devlet-millet iş birliğinin en güzel örneklerini göstermektir” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak virüsün Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren var güçleriyle mücadele ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, “Bu yolda bizlere destek olan her bir hemşehrimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 ilçemizde, ilçe belediyelerimizle birlikte dezenfeksiyon çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Belediyemizin kiracılarından 2 aylık sürede kira almayacağımızı açıkladık. Abonman yükleyen öğrenci ve öğretmenlerimizi mağdur etmeyeceğimizi söyledik. Toplu ulaşımda devletimizin aldığı önlemleri harfiyen uyguladık. Sokakta kalan hemşehrilerimizi otellere yerleştirdik. Umreden dönen, şehrimizde karantina altına alınan misafirlerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Sadece 1 ayda 10 bin hemşehrimize gıda ve temizlik maddesi desteği sağladık” açıklamasında bulundu.

Su fiyatları 2019 rakamlarına çekildi
Konyalıların bu süreçten en az şekilde etkilenmesi adına önümüzdeki dönem için önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Başkan Altay, Konya’da hiç kimseyi açta ve açıkta bırakmayacaklarını söyleyerek, su fiyatlarında önemli bir indirime giderek fiyatları 2019 rakamlarına geri çektiklerinin müjdesini verdi.

İşyeri kapandığı için işsiz kalanlara 2 ay evde su ücretsiz
İşyeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti almayacaklarını duyuran Başkan Altay, “1 Nisan’dan itibaren Esnaf Odaları Birliğimizin Esnaf Bilgi Sistemi’ne kayıtlı tüm esnafımıza 2 ay boyunca iş yerinde suyu ücretsiz vereceğiz. Bu süreçte borçtan dolayı su kesintisi yapmayacağız ve suyu kesik abonelerimizin sularını açacağız. İşyeri kapanan ve yine çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalan hemşehrilerimize sosyal destek sağlayacağız. İhtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimize hane halkı sayısına bağlı olarak destek vereceğiz” ifadelerine yer verdi. Başvurularla ilgili Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasının ve sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların takip edilmesini isteyen Başkan Altay, “Sizlerin sağlığı, ailenizin huzuru ve çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Sizden isteğimiz evde kalmanız, evden çıkmanız gerektiğinde de korunma kurallarına uymanızdır. Birlik-beraberlik içinde nice sağlıklı günlerde yeniden kucaklaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Evde kaldılar, ekmek yapmaya başladılar

Evde kaldılar, ekmek yapmaya başladılar

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Konya Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:59
İkindi
16:32
Akşam
19:19
Yatsı
20:36

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Çağrı Eczanesi
Karatay
Samanyolu Eczanesi
Karatay
Arslangil Eczanesi
Selcuklu
Gürel Eczanesi
Selcuklu
İlhan Eczanesi
Selcuklu
Özekin Eczanesi
Selcuklu
Özmen Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya’da sağlık çalışanlarına ‘etliekmek’ ikramı

Konya’da sağlık çalışanlarına ‘etliekmek’ ikramı

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı

Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.