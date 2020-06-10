Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldiği Beyşehir Eşrefoğlu Bedesteni ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kaynağı ile restorasyon çalışması yapılacak İçerişehir’de incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki tarihi miraslara sahip çıkarak, gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir’de Kubadabad Sarayı, İçerişehir ve Tarihi Eşrefoğlu Bedesteni’nde incelemelerde bulundu.

"Beyşehir’e gelenler kültür varlıklarının ayakta olduğunu görecek"

Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanında tüm kültür varlıklarını ortaya çıkarmak ve ihya etmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Bu, ecdadın bize yüklediği bir sorumluluk. 1071’den itibaren Anadolu topraklarında inşa edilen tüm kültür varlığını projelendirip ayağa kaldırmakla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Tarihi Eşrefoğlu Bedesteni’nde çalışmalarda artık sona gelindi. İnşallah 1 ay içinde tamamlanıp hizmete açılmış olacak. Eşrefoğlu ve Beyşehir Konya’nın turizmi açısından önemli yeni bir destinasyon oluşturacak. Burada üst sokağın sokak sağlıklaştırması ile ilgili süreci de bugün başlatmış oluyoruz. İnşallah en kısa sürede süreçler tamamlanacak ve Eşrefoğlu’na, Beyşehir’e gelenler kültür varlıklarının ayakta olduğunu görecekler. Beyşehir’in kalbinde Eşrefoğlu Camii, merkezinde İçerişehir’deki tüm restorasyon çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.