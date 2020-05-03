YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar evdeyken kavşaklarda düzenleme yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar evdeyken kavşaklarda düzenleme yapıyor

KONYA HABERLERİ  | 03.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde kavşak ve cadde düzenleme çalışmalarına devam ediyor.Şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında çok sayıda caddenin düzenlemesini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu hafta gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını şehir genelinde aralıksız sürdürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde kavşak ve cadde düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında çok sayıda caddenin düzenlemesini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu hafta gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını şehir genelinde aralıksız sürdürdü. Düzenleme çalışmaları kapsamında ekipler şehrin trafik yönünden işlek noktalarından olan; Sultan Cem Caddesi, Şefik Can Kavşağı, Fatih Kavşağı ve Meram Yeni Yol Evliya Çelebi Caddesinde trafiği rahatlatmak amacıyla ilave şerit ve düzenleme çalışması yaptı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafiğin en yoğun olduğu alanlarda bir plan dahilinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde düzenleme çalışmaları yapmaya devam ettiklerini belirterek, yapılan düzenleme çalışmalarıyla Konya’da trafiği daha da akıcı hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Konyalılar evdeyken düzenleme çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Altay, tüm ilçelerde de mahalle yolu ve cadde düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Konya Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:45
Öğle
12:52
İkindi
16:39
Akşam
19:49
Yatsı
21:16

Konya Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Elif Eczanesi
Karatay
Taşkıran Eczanesi
Karatay
Akdemir Eczanesi
Selcuklu
Erdem Eczanesi
Selcuklu
Güven Eczanesi
Selcuklu
İrem Eczanesi
Selcuklu
Sare Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.