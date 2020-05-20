YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Büyükşehir Belediyesinden bayram önlemleri

Konya Büyükşehir Belediyesinden bayram önlemleri

KONYA HABERLERİ  | 20.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramının Konya’da sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için 31 ilçedeki 1.614 mezarlıkta temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki büyük mezarlıklarda ziyarete gelenlerin ateşlerini ölçerek maske veriyor ve sosyal mesafeye uyulması konusuna dikkat çekiyor.Bayram öncesi şehir merkezindeki ana caddelerde kapsamlı temizlik çalışmaları yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, 31 ilçede haşere ile mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramının Konya’da sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.
Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için 31 ilçedeki 1.614 mezarlıkta temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki büyük mezarlıklarda ziyarete gelenlerin ateşlerini ölçerek maske veriyor ve sosyal mesafeye uyulması konusuna dikkat çekiyor.
Bayram öncesi şehir merkezindeki ana caddelerde kapsamlı temizlik çalışmaları yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, 31 ilçede haşere ile mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bayram süresince hizmet vermeye devam ederken; ekipler başıboş hayvanların beslenmesi konusunda ilçe belediyeleri ve hayvanseverlerle birlikte çalışmalarını sürdürecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler. Bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 104 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler.

- Zabıta mesaiye devam edecek -
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda ortak ekiplerle işyerlerinde sosyal mesafe, hijyen, açılış-kapanış saatleri ile fiyat denetimlerini sürdürüyor. Büyükşehir Zabıta, Ramazan Bayramında da 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecek. Ekipler, 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karışlanması konusunda da desteğini sürdürecek. Zabıta ile ilgili şikâyetler ve talepler için 350 31 74 no’lu telefonlar aranabilecek. Bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleriyle ilgili şikayetlerini 221 14 00 veya Alo 153 no’lu telefona bildirebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Konya Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:49
Sabah
05:29
Öğle
12:52
İkindi
16:43
Akşam
20:04
Yatsı
21:37

Konya Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Dayıoğlugil Eczanesi
Karatay
Arslangil Eczanesi
Selcuklu
Botanik Eczanesi
Selcuklu
Tevfik Yekşun Eczanesi
Selcuklu
Ümran Eczanesi
Selcuklu
Vizyon Eczanesi
Selcuklu
Yeni Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konya'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan doktor taburcu oldu

Konya'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan doktor taburcu oldu

NEÜ AKİF Dekanı Karapınar Ramazan ayı ile ilgili tavsiyelerde bulundu

NEÜ AKİF Dekanı Karapınar Ramazan ayı ile ilgili tavsiyelerde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.