Konya Büyükşehir Belediyesinden bayram önlemleri

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramının Konya’da sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı. Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için 31 ilçedeki 1.614 mezarlıkta temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki büyük mezarlıklarda ziyarete gelenlerin ateşlerini ölçerek maske veriyor ve sosyal mesafeye uyulması konusuna dikkat çekiyor. Bayram öncesi şehir merkezindeki ana caddelerde kapsamlı temizlik çalışmaları yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, 31 ilçede haşere ile mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bayram süresince hizmet vermeye devam ederken; ekipler başıboş hayvanların beslenmesi konusunda ilçe belediyeleri ve hayvanseverlerle birlikte çalışmalarını sürdürecek. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler. Bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 104 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler.

- Zabıta mesaiye devam edecek -

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda ortak ekiplerle işyerlerinde sosyal mesafe, hijyen, açılış-kapanış saatleri ile fiyat denetimlerini sürdürüyor. Büyükşehir Zabıta, Ramazan Bayramında da 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecek. Ekipler, 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karışlanması konusunda da desteğini sürdürecek. Zabıta ile ilgili şikâyetler ve talepler için 350 31 74 no’lu telefonlar aranabilecek. Bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleriyle ilgili şikayetlerini 221 14 00 veya Alo 153 no’lu telefona bildirebilecek.

