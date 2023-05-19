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Konya Büyükşehir Belediyesinin Hatay'a yaptırdığı bedestende sona yaklaşıldı

19.05.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen kentlerden Hatay'a yapılan Konya Bedesteni'nde son aşamaya gelindiği bildirildi.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yazılı açıklamasında, tüm belediyecilik hizmetlerini Hatay'ın yaralarının sarılması için kullandıklarını vurguladı.

Belediyeler, STK'ler ve hayırseverlerin, ilk günden beri birçok alanda hizmet verdiğini aktaran Altay, "Türkiye'nin takdirle takip ettiği çalışmalara bir yenisini de Hatay'ın Narlıca Mahallesi'ne kazandıracağımız 152 dükkandan oluşan Konya Bedesteni'ni eklemek üzereyiz. Hatay'ın ticari hayatını canlandırmak amacıyla MÜSİAD Konya Şubesi ve Konya Sanayi Odası ile temelini attığımız bedestende artık sona doğru yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Altay bedestenin deprem bölgesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

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Hatay Konya bedesten

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