Konya Büyükşehir Belediyesinin Hatay'a yaptırdığı bedestende sona yaklaşıldı

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yazılı açıklamasında, tüm belediyecilik hizmetlerini Hatay'ın yaralarının sarılması için kullandıklarını vurguladı.

Belediyeler, STK'ler ve hayırseverlerin, ilk günden beri birçok alanda hizmet verdiğini aktaran Altay, "Türkiye'nin takdirle takip ettiği çalışmalara bir yenisini de Hatay'ın Narlıca Mahallesi'ne kazandıracağımız 152 dükkandan oluşan Konya Bedesteni'ni eklemek üzereyiz. Hatay'ın ticari hayatını canlandırmak amacıyla MÜSİAD Konya Şubesi ve Konya Sanayi Odası ile temelini attığımız bedestende artık sona doğru yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Altay bedestenin deprem bölgesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

