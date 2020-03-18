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Konya Büyükşehir zabıtadan korona virüsü denetimleri

KONYA HABERLERİ  | 18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe zabıta ekipleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile korona virüsü tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirdi.Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, korona virüsü salgınının yayılmasını engellemek amacıyla kapatılan eğlence mekanlarını denetledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe zabıta ekipleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile korona virüsü tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, korona virüsü salgınının yayılmasını engellemek amacıyla kapatılan eğlence mekanlarını denetledi. İçişleri Bakanlığının korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların korunması ve salgının yayılmasını önlemesi amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılmasına yönelik verdiği kararın ardından; Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri ile Selçuklu, Meram ve Karatay zabıta ekipleri, şehir merkezindeki eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte korona virüsü nedeniyle gıda, kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerin fiyatlarındaki denetimlerini de sürdürüyor. Ekipler, yapılan denetimlerde ürünlerdeki fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve fiyatlardaki değişikleri kontrol ediyor.

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