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Konya Büyükşehir’de toplu sözleşme imzalandı

KONYA HABERLERİ  | 01.01.2021 14:36 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesinde evli ve bir çocuklu çalışanın maaşının sendika kesintisi sonrası her şey dahil en düşük net 3 bin 452 TL olarak belirlendiğini; Temmuz ayında da ortalama 155 TL daha maaşlara yansıyacağını açıkladı.Konya Büyükşehir Belediyesinde çalışanların 2021 yılında alacakları maaş konusunda yetkili sendika ile anlaşmaya varıldı.

Konya Büyükşehir’de toplu sözleşme imzalandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesinde evli ve bir çocuklu çalışanın maaşının sendika kesintisi sonrası her şey dahil en düşük net 3 bin 452 TL olarak belirlendiğini; Temmuz ayında da ortalama 155 TL daha maaşlara yansıyacağını açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediyesinde çalışanların 2021 yılında alacakları maaş konusunda yetkili sendika ile anlaşmaya varıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyecilikte bir marka olan Konya’yı hep birlikte daha güzel yarınlara hazırlamak için çalıştıklarını belirterek, en önemli güçlerinin birlik ve beraberlik olduğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının 2021 maaşları konusunda yetkili sendika ile görüşmelerin tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, “Biz kocaman bir aileyiz. Sendika ile görüşmelerimiz kendi iç meselemizdi ve çalışanlarımızın hayat standartlarını yüksek tutmak için gayret gösterdik. Sonuç itibariyle; Konya Büyükşehir Belediyesinde çalışan evli ve 1 çocuklu çalışanımızın bordrosuna 3 bin 560 TL yansıyacak. Sendika kesintisi sonrası belediyemizde en düşük her şey dahil maaş 3 bin 452 TL olacak. Temmuz ayı itibariyle de ortalama 155 TL daha maaşlara yansıtılacak. Tüm çalışanlarımız için hayırlı olsun. İnşallah hep birlikte omuz omuza şehrimiz için, ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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