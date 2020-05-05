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Konya Büyükşehir’den 10 bin ev hanımına fide desteği

KONYA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:24 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan 10 bin ev hanımı için “Siz Yeter ki Üretin, Balkonlar Bahçe Olsun” sloganıyla ücretsiz sebze ve çiçek fidesi ile çiçek toprağı ve saksı dağıtımında bulunacak.Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle “Evde kal” çağrısına uyan ev hanımlarını unutmadı.

Konya Büyükşehir’den 10 bin ev hanımına fide desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan 10 bin ev hanımı için “Siz Yeter ki Üretin, Balkonlar Bahçe Olsun” sloganıyla ücretsiz sebze ve çiçek fidesi ile çiçek toprağı ve saksı dağıtımında bulunacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle “Evde kal” çağrısına uyan ev hanımlarını unutmadı. “Siz Yeter ki Üretin, Balkonlar Bahçe Olsun” projesi kapsamında 10 bin ev hanımına ücretsiz sebze ve çiçek fidesi ile toprak ve saksı verilecek. Projeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, doğal hayatı ev hanımlarının balkonlarına götüreceklerini söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de ve Konya’da da korona virüs salgını nedeniyle çeşitli önlemlerin hayata geçirildiğini belirten Başkan Altay, ev hanımlarının bu süreçte günlük çalışma temposunda ağır bir yük taşıdıklarını ifade etti. Başkan Altay, “Korona virüs salgınına karşı en güzel cevabı, evlerini doğayla buluşturan ev hanımlarının vermesi düşüncesiyle; balkonlarını hobi bahçesine çevirmek isteyen 10 bin ev hanımına ücretsiz sebze ve çiçek fideleri ile çiçek toprağı ve saksı ulaştıracağız. Projemize yoğun ilgi gösteren hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ev hanımlarından başvurulara yoğun ilgi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından sosyal medya üzerinden duyurusu yapılan “Siz Yeter ki Üretin, Balkonlar Bahçe Olsun” projesine Konyalı ev hanımları yoğun ilgi gösterdi. Her aileden bir kişinin kabul edildiği projenin başvuruları 3 saate varmadan doldu. Projeye 31 ilçeden 10 bin ev hanımı başvuru yaptı. Başvuruların incelenmesinin ardından ücretsiz sebze ve çiçek fidesi ile çiçek toprağı ve saksılar kısa sürede ev hanımlarına ulaştırılacak.

Konya Büyükşehir’den 10 bin ev hanımına fide desteği

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Karatay
Selimiye Eczanesi
Karatay
Aydan Eczanesi
Selcuklu
Odabaşı Eczanesi
Selcuklu
Orçun Eczanesi
Selcuklu
Özcan Eczanesi
Selcuklu
Şehirli Eczanesi
Selcuklu
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