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Konya Büyükşehir’den 15 Temmuz Şehitleri Anısına "Şehitler Tepesi" filmi

KONYA HABERLERİ  | 15.07.2020 12:37 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hain darbe girişimi ve darbeye karşı Türk milletinin şanlı direnişinin yıldönümünde 15 Temmuz şehitleri anısına bir film yayınladı.Konya Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitleri anısına “Şehitler Tepesi” isimli bir film yayınladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hain darbe girişimi ve darbeye karşı Türk milletinin şanlı direnişinin yıldönümünde 15 Temmuz şehitleri anısına bir film yayınladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitleri anısına “Şehitler Tepesi” isimli bir film yayınladı. Hain darbe girişiminin ve darbeye karşı Türk milletinin şanlı direnişinin dördüncü yıldönümünde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz ruhunu anlatan filmi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Altay, “Milletin Zaferi”, “15 Temmuz Destanı” etiketiyle yaptığı paylaşımda, filmde geçen “Bedir’de Hamzayız biz, Seyit Fethi Ömer’iz, Hepimiz bir Mehmed’iz Şehitler Tepesinde. Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimize rahmet ve dua ile...” sözlerine yer verdi. Sosyal medyada on binlerce kez paylaşılan filmde, 15 Temmuz gecesi kahraman Türk milletinin tüm Türkiye’deki şanlı direnişi ve o gece yüz binlerce Konyalının sokaklara dökülerek vatanına sahip çıktığı görüntüler yer alıyor.

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